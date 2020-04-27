Из-за карантина на грани выживания могут оказаться 1,6 миллиарда человек

Специалисты Международной организации труда заявили, что около 1,6 млрд человек по всей планете могут оказаться на грани выживания, если карантинные меры против коронавируса будут продлены в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

По информации экспертов, из 1,6 млрд человек, около 305 млн могут полностью лишиться работы в случае продления изоляции. Сильнее всего экономические последствия пандемии ударят по неформальному сектору экономики, лишив рынок труда почти половины всей мировой рабочей силы.

С начала эпидемиологического кризиса, в среднем данная категория людей потеряла около 60% доходов, в Африке — 81%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 21,6%, в Европе и Центральной Азии — 70%. Часть из них не выживет без альтернативных источников заработка или поддержки государства.