В Азербайджане выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении говорится о смерти пациента 1944 года рождения, у которого был выявлен коронавирус. Больной также страдал хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1766 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1267 человек вылечились, 23 скончались, 476 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 137 379 тестов на коронавирус.