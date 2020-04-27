В Гвинее-Бисау коронавирус нашли у премьер-министра

Коронавирусом заразился премьер западной африканской страны Гвинеи-Бисау Нуно Набиам, его состояние пока не вызывает опасений.

Глава правительства рассказал в Facebook, что чувствует себя хорошо и находится дома в самоизоляции.

Премьер призвал граждан последовать его примеру и минимизировать социальные контакты.

«Я получил положительный результат теста на новый тип коронавируса, остаюсь дома и хорошо себя чувствую», — гласит сообщение.

Специалисты Минздрава страны проверяют на коронавирус всех членов правительства и близких Набиама.