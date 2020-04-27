Преждевременную отмену карантина признали главной ошибкой

Преждевременная отмена карантина и неготовность медучреждений принять новых пациентов были названы фатальными ошибками в борьбе с COVID-19. Об этом изданию Wired заявила директор Стэнфордской инициативы в области коммуникации в сфере здравоохранения (США) доктор Сима Ясмин.

По словам Ясмин, именно желание властей как можно быстрее отменить карантин может обернуться новыми вспышками заболевания.

«Если мы поспешим, это может привести к неконтролируемому распространению коронавируса», — заметила специалист. Доктор заявила, что в настоящий момент главной задачей контролирующих органов является снижение количества новых случаев инфицирования.

Второй ключевой ошибкой Ясмин назвала неготовность больниц и клиник принять большое количество пациентов: «Медучреждениям нужны три вещи — лекарства, средства защиты для медиков, достаточное количество коек и аппаратов ИВЛ». По ее словам, от второй и третьей волн пандемии гриппа в 1918 году скончались больше людей, чем от первой.

Также Сима Ясмин призвала улучшить диагностирование COVID-19 и увеличить количество тестов, так как таким образом власти смогут лучше отслеживать контакты инфицированных и предотвращать новые эпизоды распространения болезни. Доктор заметила, что отслеживание контактов заболевшего является краеугольным камнем в борьбе с любыми инфекционными заболеваниями.