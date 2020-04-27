Мультимиллионера из Норвегии заподозрили в убийстве жены

Один из богатейших людей Норвегии Том Хаген был арестован по подозрению в убийстве своей жены, которая пропала полтора года назад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на норвежскую телерадиовещательную компанию NRK.

Полиция арестовала 70-летнего мультимиллионера возле его фамильного дома в коммуне Леренскуг по подозрению в убийстве или заговоре с целью убийства.

Жена Хагена Анна-Элизабет пропала в октябре 2018 года. На момент исчезновения ее семья заявила, что женщина была похищена и за ее освобождение требовали выкуп. В 2019 году дело об исчезновении Хаген привлекло всеобщее внимание, являясь несвойственным для страны с одним из самых низких уровней преступности в мире.

По словам представителей полиции, на данный момент они располагают достаточным количеством доказательств, чтобы подозревать Хагена в убийстве: «Будет особенно важно уточнить роль, которую сыграл Том Хаген, найти Анну-Элизабет Хаген и определить, участвуют ли другие люди».

Полиция также отметила, что требования о выкупе за ее освобождение, появившиеся в 2018 году, были, вероятно, поддельными. «Сейчас мы считаем, что похищения не было, не было никаких переговоров. Другими словами, была четкая и хорошо спланированная попытка ввести в заблуждение полицию», — говорится в заявлении.