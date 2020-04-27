В столице Австрии «заминировали» резиденцию президента
Австрийская полиция оцепила императорский дворец Хофбург в Вене, в котором располагается резиденция президента Александра Ван дер Беллена.
Как сообщает полиция в Twitter, в здании проводится эвакуация после поступившего сообщения о бомбе.
Правоохранители обыскивают территорию, в том числе вокруг Хофбурга и во Внутреннем дворе.
«В данный момент идет большая операция во Внутреннем городе после поступившей угрозы заложенной бомбы», — гласит сообщение.
Отмечается, что в момент ЧП президент находился в резиденции, но был оперативно эвакуирован в безопасное место.