В столице Австрии «заминировали» резиденцию президента

Австрийская полиция оцепила императорский дворец Хофбург в Вене, в котором располагается резиденция президента Александра Ван дер Беллена.

Как сообщает полиция в Twitter, в здании проводится эвакуация после поступившего сообщения о бомбе.

Правоохранители обыскивают территорию, в том числе вокруг Хофбурга и во Внутреннем дворе.

«В данный момент идет большая операция во Внутреннем городе после поступившей угрозы заложенной бомбы», — гласит сообщение.

Отмечается, что в момент ЧП президент находился в резиденции, но был оперативно эвакуирован в безопасное место.

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