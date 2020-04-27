США накажут страны, в которых американцы умрут от коронавируса

США строго накажут страны, в которых несправедливо задержанные американские граждане умрут от последствий коронавируса. Об этом предупредил госсекретарь США Майк Помпео.

«Если вы необоснованно задержали американцев во время периода пандемии, и они заразились и скончались из-за коронавируса, мы строго привлечем вас к ответственности», — заявил Помпео, его цитирует «Интерфакс».

Он добавил, что все несправедливо задержанные американцы должны быть немедленно освобождены.