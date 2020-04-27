Кямран Алиев - кандидат в Генпрокуроры срочно
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул кандидатуру начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямрана Алиева на должность Генпрокурора, сообщает Report.
Как сообщает агентство, вопрос «Об утверждении кандидата на должность Генпрокурора» поступил сегодня в Милли Меджлис.
Вопрос будет выставлен на обсуждение на ближайшем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.
Отметим, что в настоящее время Генпрокурором страны является Закир Гаралов, который занимает эту должность с 25 апреля 2000 года.