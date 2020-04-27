В Карабахе началась миномётная война
Подразделения вооруженных сил Армении в течение дня грубо нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии подавили огневые точки врага, используя 82-мм минометы.
Тем самым Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о том, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, применяя минометы.