Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил о пройденном пике эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Он заявил, что число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований. Коджа отметил, что уровень летальности от пневмонии COVID-19 в Турции — самый низкий в Европе. Он добавил, что если если продлить карантинные меры до конца мая, нового роста числа зараженных не будет.

23 апреля бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш отметил, что страна не совсем правильно повела себя в начале борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, такие правительственные меры, как введение карантина и комендантского часа, были приняты не совсем своевременно, из-за чего в отставку даже попытался уйти глава МВД.

По последним данным, в Турции 114,6 тысячи инфицированных. 2,9 тысячи человек погибли, а 38,8 тысячи — вылечились.