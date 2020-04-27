Трамп знает, что происходит с Ким Чен Ыном

В последнее время он не раз попадал впросак в связи с этим. Тем не менее на волне последних реляций о здоровье «вечного вождя» Кима Дональд Трамп решился заявить, что он в курсе всех событий и знает, в каком состоянии находится его «друг» из Пхеньяна. Это он сказал во вторник, 28 апреля.

Трамп, как и многие другие лидеры мира, внимательно следят за здоровьем диктатора Северной Кореи. Президент США часто и невпопад выступает по поводу своих взаимоотношений с Ким Чен Ыном.

Более того, он добавил, что не может об этом пока говорить.

«Не могу точно сказать об этом, но знаю, в каком состоянии находится Ким. Не могу сейчас об этом говорить. Желаю ему добра. Надеюсь, что у него все хорошо. Знаю, как он себя чувствует, говоря в общем. Посмотрим. Думаю, что вернее всего, вы все узнаете вскоре», - сказал Дональд Трамп.

Эти слова президента США цитируют многие агентства с его пресс-конференции.

Мы уже сообщали о видео, которое распространилось в Северной Корее и вызвало невероятно широкий отклик в мире, где сообщалось о смерти и похоронах северокорейского правителя. Так же известно о спутниковых снимках, где виден поезд Ким Чен Ына, движущийся по направлению к курорту Вонсан, где находится вилла и резиденция Кима.

Много писалось о визите в КНДР 50 китайских врачей для поддержания здоровья 36-летнего диктатора Северной Кореи.

Слухов много, и самых противоречивых. Тем не менее здоровье наследника престола коммунистической страны в Азии привлекает внимание в силу того, что она обладает ядерным потенциалом и все еще непредсказуема по отношению к своим соседям.

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