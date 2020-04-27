Трамп знает, что происходит с Ким Чен Ыном
Трамп, как и многие другие лидеры мира, внимательно следят за здоровьем диктатора Северной Кореи. Президент США часто и невпопад выступает по поводу своих взаимоотношений с Ким Чен Ыном.
В последнее время он не раз попадал впросак в связи с этим. Тем не менее на волне последних реляций о здоровье «вечного вождя» Кима Дональд Трамп решился заявить, что он в курсе всех событий и знает, в каком состоянии находится его «друг» из Пхеньяна. Это он сказал во вторник, 28 апреля.
Более того, он добавил, что не может об этом пока говорить.
«Не могу точно сказать об этом, но знаю, в каком состоянии находится Ким. Не могу сейчас об этом говорить. Желаю ему добра. Надеюсь, что у него все хорошо. Знаю, как он себя чувствует, говоря в общем. Посмотрим. Думаю, что вернее всего, вы все узнаете вскоре», - сказал Дональд Трамп.
Эти слова президента США цитируют многие агентства с его пресс-конференции.
Мы уже сообщали о видео, которое распространилось в Северной Корее и вызвало невероятно широкий отклик в мире, где сообщалось о смерти и похоронах северокорейского правителя. Так же известно о спутниковых снимках, где виден поезд Ким Чен Ына, движущийся по направлению к курорту Вонсан, где находится вилла и резиденция Кима.
Много писалось о визите в КНДР 50 китайских врачей для поддержания здоровья 36-летнего диктатора Северной Кореи.
Слухов много, и самых противоречивых. Тем не менее здоровье наследника престола коммунистической страны в Азии привлекает внимание в силу того, что она обладает ядерным потенциалом и все еще непредсказуема по отношению к своим соседям.
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