Коронавирус отбросит экономику Грузии на несколько лет назад

Прибыльная туристическая отрасль Грузии оказалась на грани банкротства. О том, насколько важен туризм для Грузии, можно судить по подсчетам Всемирного банка, оценившего зависимость экономики Грузии от этой отрасли в 34% ВВП на 2019 год. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2019 году доход от международных путешественников в Грузии составил 3,3 миллиарда долларов. Несмотря на резкое сокращение турпотока из России в прошлом году, эта цифра оказалась на 1,4% больше по сравнению с 2018 годом.

Пандемия Covid-19 и ее разрушительные экономические последствия больно ударили по всему региону Южного Кавказа. Особенно тяжело переживают кризис Армения и Грузия, экономики которых, в отличие от Азербайджана, не обладают финансовой подушкой безопасности и характеризуются высоким уровнем внешнего долга по отношению к ВВП (более 50% для Грузии и Армении и менее 20% для Азербайджана), пишет «Вестник Кавказа».

Однако рассчитывать на подобные показатели в этом году уже не приходится. Начиная с середины марта 2020 года границы Грузии закрыты для въезда иностранцев. В результате, в марте в Грузии было зафиксировано 209 тысяч международных визитов –на 58,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. В течение всего апреля границы оставались закрытыми, соответственно, число международных визитов будет стремиться к нулю. Как долго в стране будет действовать режим "закрытых границ" - неизвестно, однако даже в случае скорого их открытия рассчитывать на восстановление объемов международного туризма в краткосрочной перспективе (ближайшие 2-3 месяца) не приходится.

Генсек Всемирной туристской организации при ООН Зураб Пололикашвили при позитивном сценарии развития пандемической ситуации ожидает восстановления объемов туризма к сентябрю этого года. Однако вызванный пандемией международный экономический кризис неизбежно окажет резко негативное влияние на покупательскую способность туристов из стран региона (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Турция) и мира в целом.

Впрочем не только туризм и сфера обслуживания в Грузии серьезно страдают от пандемии – страдает также такой важный сектор грузинской экономики, как виноделие. В стране закрыты винные магазины, экспорт грузинской продукции также резко сократился из-за отсутствия спроса со стороны импортеров в условиях пандемии.

Консалтинговое агентство PMC Research Center рассчитало три сценария развития экономической ситуации в стране. При наиболее оптимистичном сценарии ВВП Грузии сократится на 4,3%, при менее оптимистичном – на 8%, при самом пессимистичном – почти на 13%. При этом уровень безработицы в стране возрастет, согласно прогнозам, от 14% до 23%. Более благоприятный прогноз дает Международный валютный фонд: экономика страны сократится в этом году на 4%, но уже в 2021 году вновь вырастет на 3%. Таким образом, при лучшем сценарии грузинская экономика будет отброшена, как минимум, на два года назад относительно уровня 2019 года.