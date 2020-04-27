ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за коронавируса
На фоне быстро меняющейся ситуации с коронавирусом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус созвал заседание чрезвычайного комитета.
По его словам, комитет соберется 30 апреля для координации дальнейших действий по борьбе с пандемией.
Глава ВОЗ напомнил, что три месяца назад из-за COVID-19 был объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации.
«В соответствии с международными правилами в области здравоохранения я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра», — сказал Гебрейесус.
Комитет проведет оценку развития пандемии и посоветует обновленные рекомендации странам, которые борются с эпидемией.