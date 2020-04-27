Коронавирус продолжает убивать сотни итальянцев

Число инфицированных коронавирусом в Италии с начала пандемии достигло 203 591. Такие данные распространил в среду Департамент гражданской защиты, передает ТАСС.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 2 086. За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 323 человека, что на 59 меньше, чем днем ранее. Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в Италии достигло 27 682 человек.

Число излечившихся за последние сутки увеличилось на 2 311 человек и достигло 71 252. Сейчас в Италии инфицированы 104 657 человек, что на 548 меньше, чем днем ранее. Продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии. За сутки таких пациентов стало меньше на 68 человек, в реанимациях остаются 1 795 человек.