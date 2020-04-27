США привлекли боевиков ПКК к охране нефтяных месторождений
США начали формировать в Сирии специальное подразделение для охраны нефтяных месторождений в районах к востоку от реки Евфрат, сообщает турецкое агентство Anadolu.
В состав спецподразделения, по данным журналистов, войдут этнические арабы из числа бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС), основная часть которых — члены террористической Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны».
Помимо охраны нефтяных месторождений, подразделение должно быть готово отразить атаки бойцов проиранских вооруженных формирований, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада, отмечает агентство.
За выполнение этих функций американское командование, по информации Anadolu, будет платить каждому бойцу по 350 долларов в месяц, в то время как членам ПКК и бойцам «Отрядов народной самообороны» в рядах ДСС выдают по 100 долларов.