Ангола сокращает поставки нефти

Ангола пересмотрела в сторону снижения запланированные ранее объемы поставок нефти в мае и июне на мировые рынки. Об этом сообщает Bloomberg.

Изменения в целом соответствуют сокращениям ОПЕК+, которые вступают в силу 1 мая, приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией. Согласно новому плану, в июне Ангола поставит на рынок 37,4 млн баррелей нефти, что соответствует около 1,25 млн баррелей в сутки. Предыдущий план на июнь предусматривал поставку 40,34 млн баррелей.

Пересмотренный график поставок в мае предусматривает 39,3 млн баррелей нефти или 1,27 млн баррелей в сутки. Предыдущий план соответствовал поставкам в 1,33 млн баррелей в сутки.