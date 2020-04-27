Православный олигарх Малофеев заразился коронавирусом

Предприниматель Константин Малофеев, известный как православный олигарх за свою приверженность религии и участие во многих связанных с ней проектах, заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в эфире своего телеканала «Царьград».

На вопрос ведущего о самочувствии Малофеев ответил: «Неплохо для больного COVID-19. Заболел я неделю назад. Могу поделиться симптомами. У меня нехарактерная симптоматика. Всё это время у меня не повышалась температура».

По словам бизнесмена, он долгое время не вызывал врача, поскольку не подозревал о наличии инфекции, но в итоге заказал тест на дом.