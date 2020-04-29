Илон Маск призвал отменить карантин в США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Так, Маск положительно отреагировал на действия властей в штате Техас, где могут разрешить работу кафе и ресторанов с 1 мая.

«Браво, Техас!» — написал он.

Отвечая на статью Wall Street Journal «Спасает ли карантин жизни людей», бизнесмен призвал власти США «вернуть людям их свободу».

«Освободим Америку прямо сейчас!» — написал Маск, заканчивая серию заявлений в поддержку отмены карантина.

Введенные в США ограничения негативно отразились на экономике страны. Работу потеряли около 22 млн человек, а ВВП снизился на 4,8%.