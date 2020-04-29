Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний. Смертность таких пациентов почти на 40 процентов выше нормы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет, выпущенный группой экспертов из организации ISARIC.

Согласно данным крупнейшего в Европе исследования, смертность людей, страдающих деменцией, на 39 процентов выше средней. Также намного чаще летальным исходом заканчиваются случаи заражения больных ожирением (на 37 процентов) и заболеваниями сердца (на 31 процент).

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек, также влияют на вероятность заражения и смертность.

В то же время менее 10 процентов тех, кто заразился коронавирусом, составляют активные курильщики, однако в процентном соотношении доля курящих среди населения намного превышает эту цифру.