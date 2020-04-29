Экс-полковник Захарченко пропал в московском СИЗО

Бывший полковник Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, оказался отрезанным от внешних связей в московском СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По словам адвоката экс-полковника Валерии Туниковой, с момента поступления Захарченко в СИЗО с ним невозможно связаться. Защитников не пускают на краткосрочное свидание, так как на нем необходимо присутствие следователя. Представители следствия под разными предлогами отказываются посетить СИЗО.

Кроме того, Захарченко не получает электронные письма от родственников, не выходит на связь по телефону, а деньги, которые ему посылают, возвращаются обратно.