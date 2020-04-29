Помпео: «США не позволят Ирану приобретать вооружение»

Соединенные Штаты не позволят Ирану приобретать обычные вооружения после того, как в октябре истечет срок действия эмбарго ООН на это. Об этом заявил госсекретарь СШ Майк Помпео, передает РИА Новости.

«Мы не позволим этому случиться. Мы будем работать с Советом Безопасности ООН над расширением эмбарго на продажу оружия. Соединенные Штаты оценивают каждую возможность того, как мы можем это сделать»,- сказал Помпео журналистам на брифинге.

Соединенные Штаты в 2018 году вышли из иранской ядерной сделки. В рамках этого соглашения эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истекает в октябре.