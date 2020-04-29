Лекарство от рака применят для борьбы с коронавирусом

Норвежское экспериментальное средство от рака под названием бемцентиниб (bemcentinib) будет использовано для лечения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Оно стало одним из шести лекарств, одобренных властями Великобритании для срочных тестов на людях. На этой неделе 120 госпитализированных пациентов с коронавирусом начнут принимать его.

Лабораторные исследования Университета Айовы доказали, что лекарство от рака может усиливать иммунную реакцию организма и препятствовать попаданию и размножению вируса в клетках легких.