Ливан охвачен протестами и стоит на грани переворота

По данным портала IsraelInfo, в столице Бейруте митинги переросли в столкновения с полицией и сопровождались актами вандализма — молодежь крушила отделения банков и витрины магазинов.

В городах Тир и Сайда в Южном Ливане начались стычки протестующих с военными в то время, как армия пыталась блокировать дороги. За один только вторник на блокпостах были ранены 54 солдата.

Отмечается, что среди демонстрантов, как минимум, один человек был убит и десятки ранены.

Протесты начались на фоне обесценивания ливанской лиры и пандемии коронавируса. Цены выросли на 55%, а 45% населения находится ниже черты бедности.