11 лет со дня теракта в АЗИ

Кровавое событие, потрясшее всю страну, произошло в половине десятого утра 30 апреля 2009 года. Во второй корпус АЗИ, где находятся нефтегазопромысловый и нефтемеханический факультеты, зашел мужчина и начал расстреливать из пистолета "Макаров" всех попадавшихся ему людей.

Прошло 11 лет со дня теракта в Азербайджанской государственной нефтяной академии, унесшего жизни двенадцати человек.

Как станет известно позже, войдя в здание учреждения, гражданин Грузии Фарда Гадиров сначала выстрелил в охранника и уборщиц, а затем, поднимаясь дальше по этажам здания, расстреливал всех подряд.

В то утро к зданию вуза были стянуты отряд полиции особого назначения и сотрудники прокуратуры, которые всеми силами пытались предотвратить кровавую бойню. За сравнительно короткий промежуток времени мужчину удалось обезвредить, но без смертей, к сожалению, не обошлось.

Жертвами той страшной трагедии стали Азизова Тамелла (заведующая лабораторией), Абдуллаев Рамиз (заведующий кафедрой, профессор), Вахидов Меджнун (преподаватель, доцент), Мамедова Шафа (лаборант). Среди погибших студентов — Джаббаров Савалан, Мамедов Талех, Бандалиев Юсиф, Асланов Джейхун, Абдуллаев Эмин, Бабашов Руслан и Багиров Аяз. Также погибла доставлявшая в Академию молочные изделия Гурбанова Айна.