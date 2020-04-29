В Москве умерли еще 65 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 65 человек с коронавирусом. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус. Общее число умерших в столице достигло 611.

В настоящее время в столице 45,5 тысячи инфицированных проходят лечение, 4,6 тысячи уже поправились. Для долечивания больных в городе появятся временные госпитали на 10 тысяч коек.

В целом по России новый вирус обнаружен почти у 100 тысяч человек. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента умерли.