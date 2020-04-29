Власти США заказали 100 тысяч мешков для тел

Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для тел в рамках подготовки к "худшему" развитию ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет газета Wall Street Journal.

По данным газеты, заказ мешков на 5,1 миллиона долларов оформило 21 апреля Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В данных о заказе сообщается, что поставщиком является небольшая компания в Калифорнии, доставить заказ должны к 4 мая.

Представитель FEMA заявил, что агентство с самого начала готовится к возможности развития "худшего сценария".

"Исходя из модели спроса при худшем случае, FEMA инициировало большое число контрактов на закупку, чтобы увеличить запасы и произвести больше мешков для человеческих останков, если они понадобятся в будущем", - приводит газета слова представителя.

Число жертв коронавируса в США превысило 60 207, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. Число случаев заражения коронавирусом составляет более миллиона, выздоровели более 116 тысяч.