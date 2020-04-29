В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

"Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в Чехии глава Министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец в связи с постигшей страну засухой, по словам министра – "сильнейшей за последние 500 лет".

"В масштабах страны нам не хватает 60% осадков, в некоторых отдельных краях этот показатель еще печальнее. Причиной нехватки воды является не только минимум дождей в течение года, но и постоянно повышающаяся температура. Сейчас в Чехии практически те же температуры, что были 20 лет назад значительно южнее, например, в Хорватии. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической, поскольку нынешняя засуха является сильнейшей за последние 500 лет", - сказал Брабец.