Навальный нашел многомиллионный особняк Елены Малышевой в Нью-Йорке

Телеведущая Елена Малышева является владелицей шикарного особняка в пригороде Нью-Йорка и двух квартир, которые оформлены на ее сыновей. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, которое 29 апреля опубликовал Алексей Навальный.

Общая стоимость недвижимости составляет почти 11 млн долларов. Особняк площадью 1 100 квадратных метров, в котором 21 комната, расположен в Нью-Джерси. Согласно документам, которые опубликовал Навальный, Елена Малышева и ее муж Игорь приобрели его в 2016 году за 6,4 млн долларов. Эта сделка стала самой дорогой на рынке недвижимости Нью-Джерси в том году, говорится в расследовании.

Кроме того, утверждает Навальный, Малышевым принадлежат две квартиры в доме на Парк Авеню в Нью-Йорке.

Сама Малышева ранее сообщала, что основной ее доход — зарплата на «Первом канале». Ее муж — профессор в Московском медико-стоматологическом университете. Согласно финансовой отчетности ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», в котором у телеведущей 35 процентов, в 2016 году получило чистый убыток 18,5 млн рублей, в 2017 — 34,5 млн рублей.