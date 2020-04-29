Лавров: «Россию огорчают попытки переложить ответственность за коронавирус на Китай»

"Прежде всего, хотел бы сказать о том, что нас огорчает та риторика, которая звучит, огорчают попытки показывать пальцем на ту или страну. Вы упомянули о том, что США обвиняют Китай. В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР", - отметил глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр указал на заявления о намерении европейских стран потребовать десятки и даже сотни миллиардов долларов с Китая в качестве компенсации за несвоевременное информирование мирового сообщества об эпидемии. "Президент США Дональд Трамп, обращаясь недавно к этому вопросу в ходе одного из своих общений с прессой, сказал, что, возможно, и со стороны США будут предъявлены такие претензии, но в гораздо больших объемах, нежели сотни миллиардов долларов, - отметил он. - Мы все это видим. Это, конечно, печально".

Лавров подчеркнул, что на данный момент приоритетной задачей остается победа над пандемией. "Потом, конечно же, необходимо расследовать причины ее возникновения хотя бы для того, чтобы понять, как выработать противоядие, которое будет надежным в будущем. Есть же прогнозы ученых о том, что именно этот коронавирус может вернуться и что он будет с нами постоянно, так же как грипп и ряд других сезонных заболеваний. Поэтому, безусловно, нужно будет разбираться в причинах", - указал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что такое разбирательство необходимо не для того, чтобы сказать - "Я был прав. Вот, кто виноват. Я делал все правильно, поэтому давайте голосуйте за меня", а чтобы понять, как выработать оптимальные подходы к преодолению такой угрозы в будущем.