И 20 тысяч богачей хотят получить у государства 190 манатов

20 тысяч человек, которые подали заявку на получение единовременной выплаты по безработице в 190 манатов, имели в своей собственности два или более объекта недвижимости. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.

Согласно информации, факт владения объектами был установлен благодаря информационной базе Госслужбы имущественных вопросов при Министерстве экономики. Людям, владеющим двумя или более объектами, было отказано в праве получения единовременной выплате по безработице.

В сообщении министерства говорится, что среди обратившихся за помощью в 190 манатов, были те, кто владеет 5, 10 и даже более чем 40 объектами недвижимости.

По информации на 27 апреля, единовременные выплаты были перечислены 400 тысячам человек, и по мере рассмотрения обращений будет произведена выплата еще 200 тысячам граждан.