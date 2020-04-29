Нефть уверенно идет вверх

Стоимость нефти эталонных марок растет на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители.

Как сообщает Интерфакс, цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг составляет $25 за баррель, это на 11% ($2,46) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне контракты выросли на 10%.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожал на 16% ($2,4) - до $17,46 за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

Отмечается, что рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.