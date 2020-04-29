Кремль: Трамп рассказал Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке

Некоторое время назад между президентами РФ и США - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в котором хозяин Белого дома признал, что в Нью-Йорке случилась катастрофа с коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью RTVI Песков отметил, что телефонные переговоры президентов РФ и США проходили, когда в Штатах эпидемия коронавируса усиливалась, и Трамп не скрывал всей тяжести положения. После этого РФ направила стране гуманитарную помощь.

"Когда в Нью-Йорке был самый разгар этой гуманитарной катастрофы, Трамп говорил прямо об этом Путину. И Путин говорил, что мы пришлем помощь, тот говорил: "Спасибо". Это потом уже Госдеп - оплачивал, не оплачивал - это уже другой вопрос", - заявил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва не оказывает помощи другим государствам в ущерб россиянам: "Всегда оказывается помощь в рамках возможности, без того, чтобы это наносило ущерб возможностям по оказанию необходимой помощи самим россиянам".