Турецкие отели не будут повышать цены на отдых

"Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей – цены остаются теми, которые согласованы в контрактах", – сказал собеседник агентства.

По словам отельера, можно даже ожидать скидок. "Для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом", - пояснил Чорабатыр.

Глава федерации отельеров напомнил, что из-за пандемии затраты отелей выросли - нужно больше персонала и дезинфицирующих средств: "Но государство сейчас поддерживает отрасли, пострадавшие от пандемии, и в особенности туристическую сферу. Этих мер поддержки нам сейчас вполне достаточно".