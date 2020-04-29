Компанию Алишера Усманова возглавил азербайджанец

Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области и экс-руководитель «Уральской стали» Назим Эфендиев возглавил «Металлоинвест». Его назначили и. о. гендиректора, сообщает РБК со ссылкой на источник в руководстве холдинга.

Несколько дней назад стало известно о смерти после продолжительной болезни генерального директора металлургического комплекса Андрея Варичева. Соболезнования в связи с кончиной Варичева выразило руководство «Металлоинвеста» и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Андрей Варичев на протяжении пяти лет работал в Новотроицке, а потом занимал руководящие посты в холдинге.

Согласно информации, Назим Эфендиев, окончивший Военный институт иностранных языков и Академию народного хозяйства по программе MBA, как и Варичев, пришел в «Металлоинвест» из «Уральской стали», где он работал управляющим директором. В 2011–2012 годах он был заместителем гендиректора «Металлоинвеста» по взаимодействию с органами государственной власти, а с марта 2012 года стал первым заместителем гендиректора и коммерческим директором.

«Металлоинвест» — один из крупнейших мировых производителей железорудной продукции на 100% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и партнеров. Крупнейшие предприятия холдинга — Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты и «Уральская сталь».