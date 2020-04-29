Умер звезда Болливуда Риши Капур

Риши Капур - сын актера и режиссера Раджа Капура. Его называли последней звездой старшего поколения этой семьи, многие представители которой снимались в Болливуде.

Болливудский актер Риши Капур умер в клинике в индийском Мумбаи на 68-м году жизни. Как сообщает телеканал NDTV, актер был болен раком.

Первый большой успех к молодому актеру пришел после роли в фильме "Бобби" (Bobby, 1973), режиссером которого был его отец Радж Капур. Риши был признан тогда в Индии актером года. Традиционно он играл роли важных для индийского кино романтичных влюбленных.

Риши снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе сделанных в сотрудничестве с советскими режиссерами, в частности "Чёрный принц Аджуба", а также он известен как режиссер и продюсер.

Накануне в Индии на 54-м году жизни скончался еще один известный актер - Ирфан Кхан, известный по фильмам "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи". Несколько лет назад у него было выявлено редкое заболевание, после чего он перестал сниматься.