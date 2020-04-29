В Нью-Йорке в грузовиках обнаружили тела 60 человек

Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, которые стояли на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро. Об этом сообщил телеканал СNN.

По словам его источников в правоохранительных органах, в одном из грузовиков отсутствовала система охлаждения. В полицию обратились местные жители.

Телеканал отмечает, что в указанном похоронном бюро не хватало мест для хранения тел перед кремацией. В управлении здравоохранения города журналистам телеканала в связи с произошедшим заявили, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры.

В публикации отмечается, что городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения. Тела будут перемещены в него.

Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 299 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 23,4 тыс. летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.