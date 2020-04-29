США решили ускорить создание вакцины от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект, который ускорит создание вакцины против коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим проектом.

По данным агентства, время, которое понадобится для создания вакцины, планируют сократить до восьми месяцев. Проект объединит наработки частных фармацевтических компаний, государственных и военных учреждений, передает РБК.

Источники Bloomberg сообщили, что в рамках проекта государственные ресурсы используют для того, чтобы быстрее тестировать наиболее перспективные образцы на животных. Содействие в этих испытаниях, в частности, окажет Минобороны. Вместо клинических испытаний, которые каждый производитель проводит по отдельности, власти США организуют одно большое тестирование сразу нескольких вакцин и будут продвигать дальше наиболее успешные образцы.

Цель проекта — к январю сделать доступными 300 млн доз вакцины, отмечает источник агентства в администрации президента США. Bloomberg указывает, что прецедента столь ускоренной разработки защиты против заболевания не было. Если проект будет успешным, вакцина у американцев появится к концу этого года, а не к лету следующего, сообщает агентство.

