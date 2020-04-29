Армяне снова открыли огонь из минометов
Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 24 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы различных калибров, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся с оккупированных земель Азербайджана.
«Огневые точки противника были подавлены точным ответным огнем минометных частей азербайджанской армии», - подчеркивает Минобороны.