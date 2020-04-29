В Германии запретили «Хезболлу»

"Министр внутренних дел Зеехофер запретил деятельность шиитской организации "Хезболла", - говорится в сообщении Альтера в Twitter.

Представитель МВД ФРГ Стив Альтер объявил о решении министра внутренних дел Хорста Зеехофера запретить деятельность организации "Хезболла" на территории страны.

Он добавил, что с утра четверга полиция проводит рейды в нескольких федеральных землях Германии, передает ТАСС.

Следствием решения МВД станет замораживание в германских банках всех активов, принадлежащих "Хезболле", и арест ее имущества на территории Германии. Под запрет попадает использование символики организации на демонстрациях, пишет NEWSru.co.il.

В 2013 году Европейский союз включил военизированное крыло "Хезболла" в список террористических организаций, террористами организацию также признают в США и Канаде.