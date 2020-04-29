В Армении резкий скачок числа зараженных COVID-19

В Грузии количество инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 22, составив 539 человек, сообщает грузинский правительственный сайт StopCov.

Из общего числа инфицированных выздоровели 178 человек, шесть пациентов умерли. В карантине остаются 5 256 человек, еще 548 находятся в стационарах.

Зараженных коронавирусом стало больше и в Армении. Как сообщает армянский национальный центр по контролю и профилактике, число заболевших выросло до 2 066.

Накануне количество инфицированных в Армении составляло 1 932. За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 134. Общее число жертв - 32. На лечении находятся 1103 пациента.

