Azercell поддержит тысячи малоимущих семей в месяц Рамазан

Очередным благотворительным проектом компании, который она осуществляет в рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности, стала организация в течение священного месяца Рамазан еженедельной раздачи наборов продовольственных товаров 1 000 малоимущим семьям регионов Азербайджана, проживающим в условиях социальной изоляции в связи с карантином.

Лидер рынка сотовой связи страны ООО Azercell Telekom продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

В целом в период месяца Рамазан предполагается раздача продовольствия более 4 000 малоимущим семьям. На этой неделе продукты питания получат семьи, проживающие в Джалилабаде, Гаджигабуле, Физули и Кедабеке.

Наборы продовольственных товаров будут доставлены адресатам со стороны ООО "Азерпочт", Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана согласно списку малоимущих семей, заранее представленному Министерством труда и социальной защиты населения.

Основной целью благотворительных акций, организованных компанией Azercell, является улучшение качества жизни уязвимых слоев населения в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, а также поддержание ряда государственных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее ООО Azercell Telekom в сотрудничестве с Общественным объединением «Региональное развитие» оказало поддержку около 6 000 малоимущих семей Баку, имеющих одного и более членов семьи с инвалидностью I группы, организовало раздачу наборов продовольственных товаров по случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса (COVID-19).