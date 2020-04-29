Ограничивается движение транспорта на выезде из Баку

В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку - Сумгаит, в четверг и пятницу будет ограничено движение от Московского проспекта до круга 20 Января в направлении выезда из столицы, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

В сообщении отмечается, что в качестве альтернативы водители могут пользоваться основной дорогой на Московском проспекте, а также маршрутами Московский проспект - ул.Джавадхана - круг 3-го микрорайона, либо Тбилисский проспект - ул. А.Саламзаде - ул.Джейхуна Салимова - круг 3-го микрорайона и выехать через улицы А.Магеррамова и Р.Джафарова на вспомогательную дорогу Московского проспекта.

2 и 3 мая движение от Московского проспекта до круга 20 Января будет ограничено в направлении столицы. В качестве альтернативы водители смогут воспользоваться основной дорогой Московского проспекта и Бакинской кольцевой-1, а также маршрутами ул. Алатава - ул. Дадаша Буниатзаде и ул. Алатава - ул.Музаффара Гасанова как в сторону круга 20 Января, так и в других направлениях города.