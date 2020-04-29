Россиян массово протестируют на антитела к коронавирусу

Тесты на антитела к COVID-19 должны помочь определить, болел ли уже человек коронавирусной инфекцией. Анализы нацелены на выявление антител: ранних – IgM и поздних – IgG, которые сменяют ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген. Анализы бывают двух типов: качественный просто показывает наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественный определяет концентрацию.

Пока подобное тестирование в России массово проводилось только для медиков с помощью тест-системы новосибирского «Вектора».

Тестирование на антитела к новому коронавирусу сейчас крайне нужно, считает медицинский директор «Хеликс» Дмитрий Денисов. Он полагает, что, если выявить людей с иммунитетом к вирусу, это позволит постепенно снизить меры по самоизоляции. 24 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила: на данный момент нет доказательств, что вылечившиеся и обладающие антителами к коронавирусу люди защищены от повторного заражения.

Действительно, пока нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет и какая именно концентрация антител достаточна для защиты от повторного заражения новым коронавирусом. Но массовое тестирование на наличие и концентрацию антител позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях.

Количественный тест также позволит определить стадию инфекционного процесса, добавляет Денисов: можно отслеживать динамику показателя – если концентрация IgG растет, инфекционный процесс находится в стадии острого развития, а если, наоборот, снижается, – значит, есть тенденция к выздоровлению.

В перспективе в России планируется исследование на наличие антител к коронавирусу, говорил ранее «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора. Это нужно, чтобы понять, как часто россияне в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемии болели или контактировали с вирусом.