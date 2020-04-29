Предсказано обрушение спроса на почти все энергоносители

Ситуация с коронавирусом стала самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны, спрос упал почти на все виды энергии – нефть, газ, уголь, и вырастет в 2020 году только на альтернативную генерацию, говорится в новом исследовании Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам МЭА, спрос на энергоносители в мире в 2020 году снизится на 6%, это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. В абсолютном значении падение будет равно тому объему, который в год потребляет Индия – третий по величине рынок в мире, передает ТАСС.