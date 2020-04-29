Предсказано обрушение спроса на почти все энергоносители
Ситуация с коронавирусом стала самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны, спрос упал почти на все виды энергии – нефть, газ, уголь, и вырастет в 2020 году только на альтернативную генерацию, говорится в новом исследовании Международного энергетического агентства (МЭА).
По подсчетам МЭА, спрос на энергоносители в мире в 2020 году снизится на 6%, это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. В абсолютном значении падение будет равно тому объему, который в год потребляет Индия – третий по величине рынок в мире, передает ТАСС.
Наибольшее снижение спроса придется на развитые страны: в США спрос упадет на 9%, в Евросоюзе – на 11%.
Окончательный эффект пандемии на спрос можно будет оценить лишь после завершения карантинных режимов. Пока в МЭА подсчитали, что каждый месяц изоляции населения снижает мировой спрос на энергоносители на 1,5%.
«В то же время блокирующие меры привели к заметному росту использования альтернативных, низкоуглеродных источников генерации, включая ветер, солнце, гидро- и атомную энергетику», – пишут в МЭА. В 2020 году их доля в выработке электроэнергии может достичь 40%. Это приведет к снижению доли газа в электрогенерации на три процентных пункта, до минимального с 2001 года уровня.