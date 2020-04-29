Любимый детьми Мегафан снова радует бакинцев. И верен традициям. Развлекательный центр Мегафан запустил новый проект «Оставайся дома и каждый день выигрывай ПОДАРКИ», целью которого является поддержка детей и подростков в плодотворном времяпрепровождении дома, а также развитии логического мышления и рассуждения.

Ежедневно на официальной странице Инстаграм и на сайте Мегафан будут размещаться интересные вопросы, на которые маленькие друзья будут давать свои ответы.

Таким образом первые пять участников, которые ответят правильно на вопрос, получат каждый по подарочной карте на сумму 20 AZN. В общей сложности за день на официальных платформах развлекательного центра будут размещены 5 вопросов. Победители смогут использовать свои выигрышные карты в ближайшем будущем, когда Мегафан снова откроет двери для посетителей.

В конкурсе смогут принять участие дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет. Желаем удачи!

«Yeni Hayat надежно и комфортно»

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