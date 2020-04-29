В Апшероне муж зверски убил жену

В Апшеронском районе 29-летний житель поселка Гобу Анар Бакиров на почве семейного конфликта убил свою супргу 27-летнюю Лейлу Бакирову, нанеся ей многочисленные ножевые ранения и перерезав горло, сообщает Qafqazinfo.

Старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов заявил, что установлены основания для подозрения, что Бакиров убил свою жену на почве ревности.

По факту в прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, Бакиров задержан.