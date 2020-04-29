Дерзкое ограбление в Баку

В Баку произошло разбойное нападение на водителя.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в 13-е отделение полиции Сабунчинского района поступило сообщение о том, что в поселке Бакиханова двое неизвестных в масках остановили автомобиль Renault, за рулем которого находился житель Баку Дж.Сафаров. Сев в машину, злоумышленники ударили водителя ножом в ногу и вытащили из его кармана 10 тысяч долларов США.

В результате оперативных следственно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, задержаны подозреваемые в совершении грабежа жители Масаллы А.Абдулахадов и С.Шаммадов.