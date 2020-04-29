В США вылетел второй самолет с помощью из Турции

Второй военно-транспортный самолет C-130 с грузом медицинской помощи для борьбы с коронавирусом в США вылетел с аэродрома "Этимесгут" в Анкаре, сообщает Anadolu.

Груз медицинских масок, в том числе №95, а также специальных защитных комбинезонов был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана по линии министерств национальной обороны и здравоохранения.

Вся продукция произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

Первый авиарейс с грузом медикаментов и средств защиты вылетел из турецкой столицы в США 28 апреля. Наряду с помощью на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном было доставлено послание турецкого лидера в президенту США Дональду Трампу.

Ранее Турция отправила груз с медпомощью в Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Косово, Великобританию и Сомали.