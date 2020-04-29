Ученые: коронавирус может «прятаться» в легких после выздоровления

Коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их официального выздоровления. Это выяснили ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае, сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование.

По данным специалистов, переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вируса, не обнаруживаемые обычными методами тестирования. В частности, китайские ученые изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.

После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Исследователи полагают, что это может объяснить случаи "повторного" выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.