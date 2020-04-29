В «Газпроме» предупредили о риске обрушения спроса на газ

Российский «Газпром» готовится к существенному падению финансовых показателей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к падению спроса на газ и экономическому кризису.

«Ухудшаются групповые показатели по международным стандартам финансовой отчетности, в этой части эта проблема нас сильно беспокоит», — заявил Иванников.

Средняя стоимость газа при поставках зарубежным покупателям может упасть еще значительнее — с 210,6 доллара за тысячу кубометров до 133 долларов, то есть на 37 процентов.

Прогноза по падению годовой выручки топ-менеджер «Газпрома» не дал. Однако старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко указывает, что если сценарий сбудется, то выручка упадет с 42 миллиардов долларов до 22 миллиардов, а рентабельность экспортных операций сократится в четыре-пять раз.